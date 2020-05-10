شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. مطار مرسى علم يستقبل 290 مصريا من العالقين بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصادر مطلعة بالطيران المدني ، عن وصول ، رحلة طيران استثنائية لمطار مرسى علم الدولى، صباح غد الأحد ، قادمة من العاصمة الأمريكية واشنطن، على متنها 290 مصريا.
وتصل الرحلة رقم ms982، التي سيرتها شركة مصر للطيران إلى مطار مرسى علم في تمام الثامنة صباحا، حيث يجري فحص جميع الركاب القادمين على الرحلة، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة من قبل الدولة المصرية، لقضاء مدة 14 يوما ، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة المصرية حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
وكانت وزارة الطيران المدنى، أعلنت تسيير رحلات طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.
وأعلنت سلطة الطيران المدنى المصرية، توقف حركة الطيران المدني بمصر ، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق ، منها رحلات الشحن الجوي ، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة ، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.
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