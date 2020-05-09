شكرا لقرائتكم خبر عن كنيسة مريم العذراء توزع 10 آلاف «شنطة رمضان» على الأسر الأكثر احتياجًا في بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جهزت جمعية المحبة التابعة لكنيسة السيدة مريم العذراء بقرية شبلنجة في بنها 10 آلاف شنطة رمضان لتوزيعها على عدد من الأسر الأكثر احتياجًا، مع تهنئتهم بشهر رمضان الكريم.

وقال القمص بولس جميل، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم، إن الكنيسة تنظم موائد رحمن طوال شهر رمضان كل عام، وبسبب انتشار فيروس كورونا ومنع التجمعات استبدلناها بتوزيع شنط رمضان على الأسر الفقيرة.

وتحتوي شنط رمضان على أرز وسكر ومكرونة وعدس أصفر وعدس بجبة وزيت ووفول وشعرية ولحوم، وذلك بالتعاون مع المبادرة التي أطلقها شباب شبلنجة، فضلا عن دعم العمالة اليومية المتضررة من تداعيات كورونا.