شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة البحيرة» تنعي أول ممرضة «ضحية كورونا» بالمحافظة: أدت واجبها بشجاعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت مديرية الصحة بمحافظة بالبحيرة، السبت، أول حالة وفاة بين الطاقم الطبى بالبحيرة بفيروس كورونا المستجد، وتعمل ممرضة ضمن الطاقم الطبي بمستشفى الصدر دمنهور المخصص لفرز وإحالة الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس.

وتوفيت عطيات محمد عربود، الممرضة بمستشفى الصدر، في مستشفى كفر الزيات بمحافظة الغربية.

وأصدرت المديرية بيانًا عبر الصفحة الرسمية للمديرية جاء نصه «ينعى الدكتور يسرى بيومى، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، وجميع العاملين بالقطاع الصحى بكل حزن وأسى شهيدة الطاقم الطبي بمستشفى الصدر، الفقيدة عطيات محمد عربود، الممرضة بمستشفى الصدر بدمنهور، والتي وافتها المنية إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد اثناء تأدية واجبها بكل أمانة وشجاعة من أجل حماية أرواح المواطنين، داعيين المولى عز وجل أن يتغمدها في واسع رحمته، وأن يتقبلها شهيدة، وأن يلهم أهلها وزملائها الصبر والسلوان».