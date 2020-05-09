شكرا لقرائتكم خبر عن ممرض مصاب بـ«كورونا» يحذر المواطنين من خطورة الفيروس: «الموضوع مش هزار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر محمد بيومى، الممرض بمستشفى صدر دمنهور، المحتجز بمركز التعليم المدنى بدمنهور للعلاج من فيروس كورونا المستجد، المواطنين من خطورة الفيروس عبر مقطع فيديو بثه عبر موقع «فيس بوك»، السبت، قائلًا: «الموضوع مش هزار.. وعايز تثقيف».

وقال «بيومى»: «أنا راجل شغال في المستشفى وواخد احتياطياتى كويس، وواخد كل إجراءاتى الاحترازية، ومع ذلك اتصابت، الموضوع مش سهل، وكل واحد لازم ياخد احتياطاته كويس، الناس بتستهتر وفاكرة الموضوع مش جد»، مؤكدًا أنه «أنا كويس وزى الفل أنا وكل أسرتى، وبكلمكم عادى، لأن كل اللى عندى حاجة بسيطة، بدليل إنى ما روحتش مستشفى، وبطمن كل الناس في المنطقة عندى، إن زوجتى وأمى وأخواتى كويسين».

وأشار إلى أنه «لا داعى للقلق من الطواقم الطبية»، موضحًا «لما نلاقى تجمعات في سوق الفسيخ بالأعداد الكبيرة دي، ويبقى العدوى أنتوا اللى بتصدروها لينا، ولما نلاقى الزحام في سوق فلاقة يبقى ده سبب العدوى، مش الطاقم الطبى.. ربنا يزيح الغمة والحكومة مش مقصرة، والتقصير من عند الناس اللى بتنزل التجمعات ومكبرة دماغها.»

وأكد «بيومى»: «أنا بخير وكويس، وأطلب منكم عدم الاستهتار لأن الموضوع زاد عن حده، وأهم شئ التعقيم وعدم الزحام وارتداء الكمامة، وبقدر الإمكان نلتزم بيوتنا، ونغسل الأيدي بالمياه والصابون والكحول».

ووجه «بيومى» رسالة إلى طاقم التمريض بمستشفى صدر دمنهور قائلاً: «كل التقدير والإحترام لطاقم تمريض مستشفى الصدر بدمنهور، على الوقوف بجانبى ودعمى، ولازم كلنا نتكاتف ونقف جنب وبعض مش وقت مطالب خللوا بالكم من نفسكم».

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