شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عرض الاختيار لتفجير مديرية أمن الدقهلية.. تعرف على منفذ الحادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت الحلقة الجديدة من مسلسل "الاختيار" حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية، الذي وقع في 24 ديسمبر 2013، وأسفر عن استشهاد 16 من بينهم 14من رجال الشرطة وإصابة آخرين.

وكشفت التحريات والتحقيقات ـ وقتها ـ هوية منفذ حادث التفجير، الانتحارى إمام مرعى إمام محفوظ، يقيم 8 ش يوسف عوض من شارع عرب الطوايلة المطرية، فضلاً عن ضبط 7 متهمين آخرين، أبرزهم "يحيى المنجى سعد حسين، وعادل محمود البيلى سالم، وأحمد محمد عبد الحليم السيد بدوى".

وعثرت أجهزة الأمن على "معمل مُجهز لتصنيع المُتفجرات بمسكن الأخير أحمد محمد عبد الحليم، ومجموعة من الإصدارات الجهادية عرضت الحلقة الجديدة من مسلسل "الاختيار" حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية، الذي وقع في 24 ديسمبر 2013، وأسفر عن استشهاد 16 من بينهم 14من رجال الشرطة وإصابة آخرين.

وكشفت التحريات والتحقيقات ـ وقتها ـ هوية منفذ حادث التفجير، الانتحارى إمام مرعى إمام محفوظ، يقيم 8 ش يوسف عوض من شارع عرب الطوايلة المطرية، فضلاً عن ضبط 7 متهمين آخرين، أبرزهم "يحيى المنجى سعد حسين، وعادل محمود البيلى سالم، وأحمد محمد عبد الحليم السيد بدوى".

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وعثرت أجهزة الأمن على "معمل مُجهز لتصنيع المُتفجرات بمسكن الأخير أحمد محمد عبد الحليم، ومجموعة من الإصدارات الجهادية المتوافقة مع توجهات تنظيم القاعدة، وسلاح آلى، ثبت من الفحص الفنى سابقة استخدامة فى إطلاق النار على كمين كوبرى جامعة المنصورة، وحادث سرقة محل مجوهرات إسكندر بكفر الشيخ، ومذكرات تتضمن كيفية تصنيع المتفجرات والدوائر الكهربائية وزرع الألغام والتفجير عن بُعد وتصنيع الأحزمة الناسفة، وبعض الأوانى المُستخدمة فى عملية تصنيع المواد المتفجرة، وقاذف R.P.G مصنع محلياً.

المتوافقة مع توجهات تنظيم القاعدة، وسلاح آلى، ثبت من الفحص الفنى سابقة استخدامة فى إطلاق النار على كمين كوبرى جامعة المنصورة، وحادث سرقة محل مجوهرات إسكندر بكفر الشيخ، ومذكرات تتضمن كيفية تصنيع المتفجرات والدوائر الكهربائية وزرع الألغام والتفجير عن بُعد وتصنيع الأحزمة الناسفة، وبعض الأوانى المُستخدمة فى عملية تصنيع المواد المتفجرة، وقاذف R.P.G مصنع محلياً.