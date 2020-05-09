شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام: فيديو الحجر الصحى فى المدن الجامعية "مكذوب" ومصروف عليه كتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الدكتور أسامة هيكل، وزير الدولة لشئون الإعلام، على عمليات إجلاء العالقين فى دولة الكويت وغيرها، وشكاوى العائدين من عدم وجود أماكن الحجر فى المدن الجامعية حتى الآن، قائلا: "هناك فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعى وهو مصنوع ومصروف عليه كتير عشان يطلع الشكل بالمنظر ده".

وأكمل أسامة هيكل فى مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية الحدث الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن المدن الجامعية تم إعدادها بأعلى مستوى بالتعاون بين القوات المسلحة ووزارة التضامن الاجتماعى لتوفير الإعاشة، وهو ما يتنافى مع الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعى المختلفة، مشيراً إلى أن تداول الفيديو بهذا الشكل الكبير والانتشار يعكس أنه صرف عليه أموال كثيرة لتسويقه، متسائلاً "معقولة فى أزمة زى دى لسه فيه ناس بتستغلها بهذا الشكل؟".

وأشار إلى أن الفيديو كاذب، مؤكدًا أن مستوى المدن الجامعية ممتاز، ويجرى تخيير العائدين بحسب المقدرة المالية، منهم من يتوجه للفنادق ومن لا يستطيع يقيم فى المدن الجامعية، مشيراً إلى أن أزمة كورونا أسهمت بشكل كبير فى تطوير المدن الجامعية التى لم تشهد أى تطوير على مدار عشر سنوات، كاشفا أنه تم إجلاء نحو 3000 حتى الآن، قائلا: نحن مستمرون فى عملية الإجلاء ولدينا توجيه بأن تنتهى عمليات الإجلاء قبل العيد ويكون كل المصريين معانا ووسطنا.