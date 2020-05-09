شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عرض الاختيار لحادث تفجير مديرية أمن الدقهلية.. تعرف على شهداء الواجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل مسلسل "الاختيار"، عرض وتوثيق جرائم الجماعات الإرهابية التى استهدفت أمن واستقرار البلاد، وعلى رأسها استهداف مديرية أمن الدقهلية فى 24 ديسمبر 2013، والذى أسفر عن استشهاد 16 من بينهم 14 من رجال الشرطة وإصابة آخرين.

وثبت تورط الإرهابى أحمد محمد سيد عبد العزيز السجينى "يحمل اسم حركى مصعب" مواليد 23/7/1988 يقيم شارع الثورة ببلقاس، والمتهم يحيى، نجل القيادى الإخوانى المنجى سعد حسين مصطفى الزواوى، فى عملية رصد ديوان المديرية، واستقبال قيادى التنظيم توفيق محمد فريج زيادة والعنصر الانتحارى والسيارة المنفذة للحادث، فضلاً عن اضطلاع تلك المجموعة بتنفيذ حوادث أخرى بالاتفاق مع الإرهابي الأبرز هشام عشماوى.

وضمت قوائم الشرف من شهداء الشرطة فى الحادث الإرهابى، كل من: "العقيد سامح سعودى، والمقدم سيد رأفت، والمجند يوسف المغاورى عيسى، والمجند يونس أبو المعاطى محمد، والمجند أحمد صبحى حرحش، والمجند محمد صابر مطاوع، والرقيب سعد مصطفى المرسى، والمجند محمد عبد العزيز عبد الكريم".

Advertisements