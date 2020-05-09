شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة فى محور عين زارة بالعاصمة طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، مساء اليوم السبت، تمكن وسائط الدفاع الجوى من إسقاط طائرة مسيرة تركية من نوع بيرقدار TB2 في منطقة القبايلة عين زارة بالعاصمة طرابلس.

كان المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة الليبية، اللواء أحمد المسمارى قد أكد أن القيادة العامة قد تعهدت بشكل مباشر فى طرابلس بحماية المقار الدبلوماسية كالسفارات الأجنبية ومقرات الهيئات والبعثات الدولية فى العاصمة، وذلك مقرات الشركات الأجنبية ومؤسسات الدولة.

وأكد المسمارى فى بيان صحفى، أن عمليات القوات المسلحة الليبية تستهدف حماية الوطن وضيوفه من الإرهاب والعصابات الإجرامية لتبرهن لليبيين والمجتمع الدولى، أنها تقاتل من أجل السلام والأمن والاستقرار.

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وأشار المسمارى، إلى أن العصابات الإرهابية لا تتوانى عن ارتكاب جرائم وأفعال قذرة ضد السفارات الأجنبية الهيئات الدولية من أجل تأليب الرأى العام الدولى على القوات المسلحة الليبية وأهداف الحرب التى تخوضها ضد التكفيريين والعصابات الإجرامية.

ونفى المتحدث باسم الجيش الليبى، بشكل قاطع قيامها بهذه الأفعال التى تنافى المواثيق والقوانين والأعراف الدولية، مذكرًا الجميع أن طوال السنوات الماضية وقبل أن تبدأ عملية طوفان الكرامة كانت السفارات والبعثات الأجنبية عرضة للاستهداف والاعتداء والسرقة والنهب من الميليشيات المسيطرة على طرابلس.