شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة: مستشفيات العزل لم تمتلئ.. وهناك أخرى لم تستخدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئاسة للشئون الصحية، إن مستشفيات العزل لم تمتلئ وهناك مستشفيات لم يتم استخدامها ولدينا في مصر عدد كبير من مستشفيات الصدر موزعة بمحافظات الجمهورية وسيكون جزء منها مؤهلاً لهذا وسنزيدها بإمكانيات أخرى وليس معنى تأهيلها أن مستشفيات العزل امتلأت.

وأضاف، خلال مداخلة ببرنامج القاهرة الآن على قناة الحدث: أنه سيجرى تخصيص جزء من هذه المستشفيات لمرضى كورونا وستعود مستشفيات العزل للقيام بدورها بعد انتهاء الأزمة، ليس البى سى أر هو الاختبار الوحيد الذى يجرى لكورونا هناك اختبار سريع واختبار بى سى أر وتخطينا 100 ألف اختبار، وليس كل المشتبه بهم يجرى لهم بى سى أر، ونحن أجرينا حوالى مليون اختبار ولكنها ليست بى سى أر أو اختبار سريع فقط ولكن تحاليل أخرى.

وأكمل: "طالما أن الأعداد تتزايد يعنى أن هناك زيادة حقيقية متوقعة والناس بدأت تكشف بشكل أكبر ووزارة الصحة بدأت بمتابعة المخالطين وكلما تحسنت وسيلة الاكتشاف هذا يعنى أننا على الطريق الصحيح ونتوقع هذه الزياة وعندما نصل إلى عدد ثابت خلال هعدة أيام سوف تبدأ الأعداد تقل وسنعرف أننا تخطينا ذروة الأزمة، نحن في مرحلة التتبع وأكثر الحالات في محافظة القاهرة وتليها الإسكندرية، ونتمنى أن تختفى حالات التكدس والزحام.

Advertisements

وتابع: لا يوجد حتى الآن تطعيم ضد الكورونا وكل ما يحدث مجرد تجارب منها ما كانت يتم العمل عليه من قبل، وهذه الأدوية قد تساعد في تسريع شفاء المريض أو تقليل مدة تواجده في المستشفى، وأى دواء يعلن عنه مصر تطلب أن تساهم في تجاربه.