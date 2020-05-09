شكرا لقرائتكم خبر عن هل ظهر الطير الأبابيل؟.. الطائر المذكور بالقرآن يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار طائر الجدل في الجزائر أطلق عليه "طائر الأبابيل" حيث عثر مواطن جزائري بولاية الشلف غربي العاصمة، على طائر ينتمي لفصيلة السماميات أو ما يعرف بطيور الأبابيل، وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي الخبر على نطاق واسع ربما لارتباط اسم الطائر بقصة أصحاب الفيل التي ذكرت في القرآن الكريم.
ووفق ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية، فقد قام المواطن بتسليم الطائر لمحافظة الغابات التي عاينته ووضعته تحت الحماية.
الفيديو التالى يرصد القصة بكل تفاصيلها.
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