شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة البحيرة": وفاة أول ممرضة بمستشفى صدر دمنهور إثر إصابتها بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة منذ قليل عن وفاة "ع. م. ع" الممرضة بمستشفى الصدر بدمنهور إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وأعرب الدكتور يسرى بيومي وكيل وزارة الصحة بالبحيرة عن تعازيه وجميع العاملين بالقطاع الصحي لوفاة أول شهيدة فى الطاقم الطبي بمستشفى الصدر بدمنهور التي وافتها المنية إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وأضاف أن شهيدة الواجب أدت عملها بكل أمانة وشجاعة من أجل حماية أرواح المواطنين، كما دعا المولى عز وجل أن يتغمد شهيدة الواجب بواسع رحمته وأن يتقبلها شهيدة وأن يلهم أهلها وزملائها الصبر والسلوان.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان قد أعلنت اليوم السبت، عن خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة حتى اليوم.

Advertisements

وأوضح بيان أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.

وأضاف أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 514 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.