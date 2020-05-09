شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد جولات رئيس الوزراء اليوم لمطار القاهرة والقليوبية والقناطر الخيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، بزيارة إلى محافظة القليوبية، لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية التى يتم تنفيذها حالياً على أرض المحافظة، ومتابعة ما يتم تطبيقه من إجراءات احترازية ووقائية بمختلف المواقع وفى مقدمتها مواقع العمل واإنتاج، وذلك فى إطار التعامل مع تداعيات أزمة فيروس "كورونا " المستجد.

وفى مستهل الزيارة التى رافقه خلالها الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المالية والرى، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، قام رئيس الوزراء بجولة فى مستشفى كفر شكر المركزى، وتفقد أعمال التطوير الجارية بها، ووصلت نسبة تنفيذها الآن إلى 98%، بتكلفة تقديرية تصل إلى 212.8 مليون جنيه، والمقرر تسليمها نهاية يونيو المقبل، على أن يبدأ التشغيل خلال شهر يوليو المقبل.

واستمع رئيس الوزراء، إلى شرح حول المستشفى والخدمات العلاجية التى تقدمها فى مختلف التخصصات، والتى تشمل الباطنة، والأطفال، والجراحة (عامة- عظام – عيون - مسالك – أسنان – أوعية دموية – مخ وأعصاب)، بالإضافة الى تخصصات النساء وتوليد، وتنظيم الأسرة، وجراحة المسالك، واﻷمراض الجلدية، والانف واﻷذن، والاطفال المبتسرين، والرعاية المركزة، والعلاج الطبيعي، وذلك من خلال ما يتوافر بالمستشفى من أسرة يصل عددها إلى 106 أسرة، بالإضافة إلى 14 سرير رعاية، و28 سرير طوارئ، و4 غرف عمليات، و41 سرير كلي مجهز بماكينات الغسيل الكلوي، و28 حضانة للأطفال المبتسرين.

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وعقب الانتهاء من زيارته لمحافظة القليوبية، اليوم، والتي شملت تفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، بتفقد صالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تأتي الزيارة في إطار متابعة الجهود المبذولة من كافة الجهات والأجهزة المعنية للتعامل مع أزمة فيروس "كورونا" المستجد، والاطمئنان على تطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم الاعلان عنها من قبل الحكومة، والتي تستهدف ضمان سلامة وصحة المواطنين، وعدم انتشار الفيروس، وذلك وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الصدد، فضلاً عن التعامل مع تداعيات أزمة فيروس "كورونا" المستجد، وما سببّه من تأثيرات سلبية على قطاعات الطيران والسياحة والآثار، والتي تمثل ركائز أساسية للاقتصاد القومي المصري.