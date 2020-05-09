شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة الرئيس السيسى على "تويتر" تنشر فيديو جولته اليوم بمشروعات القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، فيديو لجولته التفقدية بعد ظهر اليوم، لبعض المشروعات القومية بالقاهرة.

وشملت الجولة منطقة محور الحضارات بمشروع التطوير الشامل لمنطقة بحيرة عين الصيرة التاريخية ومحيط متحف الحضارة بمصر القديمة والذى يهدف إلى استعادة الوجه الحضارى للمنطقة وتحويلها إلى مقصد سياحى متطور والارتقاء بمستواها المعمارى والخدمى.

كما تفقد الرئيس شبكة الكبارى التي تم إنشاؤها لربط تلك المنطقة بالمحاور والطرق الرئيسية للعاصمة لتسهيل حركة المرور.

Advertisements

وتفقد الرئيس أيضا مشروعات تطوير محاور شرق القاهرة بكل من مدينة نصر ومصر الجديدة والرحاب، وتحدث الرئيس مع المهندسين والعاملين بتلك المشروعات بشأن ضرورة التشديد على تطبيق إجراءات الوقاية الصحية لضمان سلامة العمالة بمواقع الإنشاء.

كما التقى الرئيس أثناء التفقد بعدد من المواطنين التى تصادف وجودهم أثناء جولة تفقده، حيث حرص على تحيتهم والحديث معهم.