شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة: بوابات تعقيم ببعض المدارس لمواجهة كورونا خلال تسليم الأبحاث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، متابعة تسليم المشروعات البحثية لحظة بلحظة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والرد علي التساؤلات والاستفسارات للطلبة وأولياء الأمور والتغلب علي كافة التحديات التي تواجههم، كما تتواصل الغرفة مع لجان الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية بها وغرفة العمليات المركزية بالوزارة والمحافظة .

وأكد مدير تعليم القاهرة، علي التحلي بالصبر والهدوء في خوض التجربة الإلكترونية الجديدة فهي بمثابة نقلة رائعة وتطوير حقيقي و ستصبح أسلوب تعلم فيما بعد يجب أن يعتاد عليه الطالب ، مشيرا إلى أن المديرية والإدارات التعليمية ومدارسها تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية حال تسليم المشروعات ورقيا بالمدارس كما وفرت بعض المدارس صندوق التعقيم عند باب المدرسة مثل إدارة روض الفرج التعليمية "مدرسة الليسية فرانسية"، و إدارة المعادى مدرسة الصرح الخاصة ، وجار التعميم علي دواوين الإدارات التعليمية ومدارسها.

ويتابع التعليم العام والتجربيات والتطوير التكنولوجي تسليم المشروعات ورصدها وحصرها ونسبة التسليم والتدخل السريع والدعم الفني مستمر لكافة الطلبة حال ظهور أي مشاكل أو شكاوى .

وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن تسليم الأبحاث إلكترونيا على منصة. https://new.edmodo.com/" أفضل صحيا، داعيا أولياء الأمور بعدم التكدس خلال تسليم الأبحاث الورقية فى المدارس وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الوزير، طريقة الدخول على منصة "إدمودو" التي سوف يقوم الطلاب برفع الأبحاث عليها إلكترونيا، وقال في بداية كلامه إنه يمكن الدخول على منصة من خلال كتابة new.edmodo.com.

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وأوضح أن الموقع باللغة العربية ويمكن تحويله إلى الإنجليزية، وأول شيء يتم الضغط على أيقونة "تسجيل الدخول" في حالة وجود "أكونت" للطالب على المنصة، وبعدها سوف يجد الطالب في صدر الصفحة جملة بعنوان "المشروع البحثي لعام 2019- 2020"، ومكتوب تحت هذه الجملة "يتم تحميل مشروع البحث في صيغة بي دى إف، على أن يكون الملف يحتوي على الكود التعريفى بالإضافة للسنة الدراسية.

وقال "بعد هذه الخطوة يقوم الطالب بالضغط على كلمة (افتح)، وبعدها يضغط على كلمة (أرفق) وسوف تظهر 3 مقترحات، الأولى "ملف من الحاسب" والثانية "رابط من شبكة الإنترنت" والثالثة "ملف من حقيبة الظهر".

وأكد أن عبارة "ملف من حقيبة الظهر يُقصد بها استعادة مشروع البحث إذا كان تم رفعه على المنصة من قبل، أى قبل بدء موعد تسليم الأبحاث"، لكن في كلا الأحوال يضغط الطالب على أيقونة "ملف من الحاسب"، وهنا تنتقل المنصة مباشرة إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بالطالب لاختيار البحث، وبعدها يتم رفع الملف على المنصة بكل سهولة".