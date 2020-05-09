شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمى للحوار يعلن مشاركته فى "صلاة من أجل الإنسانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات "كايسيد"، مشاركته في مبادرة "صلاة من أجل الإنسانية" التي اطلقتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية السبت الماضي، من أجل جعل الخميس 14 مايو يوما للدعاء والصلاة من أجل أن يرفع الله وباء كورونا.

جاء ذلك خلال تدوينة نشرها مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال فيها "نؤيد وبشدة دعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية تحت عنوان"صلاة من أجل الإنسانية" يوم الخميس الموافق 14 مايو. ويعد مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات "كايسيد" منظمة دولية تأسست عام 2012 من قبل المملكة العربية السعودية وجمهورية النمسا ومملكة إسبانيا والفاتيكان. يذكر أن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية كانت قد أصدرت بيانًا دعت فيه القيادات الدينية وجموع الناس حول العالم للصلاة والصيام والدعاء من أجل الإنسانية يوم الخميس 14مايو 2020، وأعلن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وعدد الكبير من الشخصيات الدينية والسياسية والمجتمعية ترحيبهم ومشاركتهم في هذا الحدث العالمي.