شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مخالفات بناء بـ4 أحياء بالقاهرة وإحالة المخالفين للنيابة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ثمن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على مجهودات احياء العاصمة في التصدي لمخالفات البناء في المهد واستمرار الحملات بالتنسيق مع الجهات الامنية، ونوه الى ان تقديم المخالفين للجهات الأمنية المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة هو الرادع الأمثل حتى يتم القضاء نهائيا على هذه المخالفات.

في هذا الأطار شنت أحياء العاصمة، عدد من الحملات لإزالة مخالفات البناء ، شملت حي حدائق القبة أسفرت عن إزالة العقار المخالف الكائن في 3 شارع سيد شيخ غراب، وفى حي البساتين أزالت العقار رقم 16 شارع السلام أرض البصري.

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وفى حي النزهة تم إزالة بناء مخالف بقطعة أرض فضاء كائنة في 6 شارع المنتزه، وفى حي منشأة ناصر تم تنفيذ قرار الإزالة بشارع تكية ابو يوسف قايتباي، وتم تنفيذ قرار الإزالة الخاص بالعقار رقم 14شارع ش السلطان أحمد خلف مسجد العشيرة المحمدية قيتباي .

كما واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال باستمرار تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.