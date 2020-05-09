شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وزير الكهرباء يوضح الفرق بين أنواع العدادات لدى المشتركين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن قياس الطاقة الكهربائية المستهلكة يتم من خلال عداد الكهرباء الذى يتم تركيبه لدى المستهلك ، منها الميكانيكية و الديجيتال و مسبوق الدفع.
وأضاف شاكر ، عبر الصفحة الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر ، أن العداد الميكانيكى عبارة عن قرص دوار لتسجيل قراءة عداد الكهرباء ، لافتا إلى أنه فى السابق كان من الضرورى الذهاب المستهلك و تسجيل القراءة يدويا ثم العودة لشركة توزيع الكهرباء لتسجيلها دفتريا.
وقال شاكر ، أنه مع زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية كان من الضرورى تطوير المنظومة للتأكد من محاسبة المشترك بشكل سليم ، لافتا إلى أنه تم تطوير أنواع العدادات لتصبح عداد اليكترونى مسبوق الدفع و هى مبرمجة على نفس اسعار الشراءح التى حددتها الوزارة.
أشار شاكر إلى أن العداد مسبوق الدفع ساهم فى حل مشاكل كبيرة أهمها عدم انتظام المحصلين و بالتالى تراكم المديونية علاوة على إنهاء مشاكل فواتير الكهرباء الخاطئة ، مشيرا إلى أنه يتم شحنه عن طريق كارت لشحن الرصيد.
و تابع شاكر أن طريقة تسجيل قراءة العداد لا تختلف فى العداد الميكانيكى عن مسبوق الدفع او الديجيتال ، موكدا أن تقسيم و اسعار الشراءح واحدة فى كل انواع العدادات.
الجدير بالذكر أن هناك حاليا 9 مليون عداد مسبوق الدفع على الشبكه القوميه للكهرباء فى مختلف أنحاء الجمهورية ، و تستهدف الوزارة تركيب 2 مليون عداد سنواياً و تسعى لزيادة الكمية المستهدفة للتوسع فى العدادات مسبوقة الدفع.
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