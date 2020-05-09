شكرا لقرائتكم خبر عن "وطنكم يرحب بكم".. فيديو للتعليم العالى يرصد وصول العائدين من الخارج للمدن الجامعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالى فيديو منذ قليل يرصد وصول المصريين بالخارج إلى المدن الجامعية وذلك من خلال مبادرة "وطنكم يرحب بكم" المدن الجامعية تستقبل وترحب بالمصريين العائدين من الخارج.

وكانت وصلت مطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، رحلتين استثنائيتين سيرتهما خطوط طيران الكويت والجزيرة، لعودة المصريين العالقين بالكويت، وعليهم 350 ‪ مصريا من العالقين هناك بينما تصل رحلة أخرى مساء اليوم

Advertisements

صرحت مصادر بمطار القاهرة، بأن المطار استقبل رحلتين استثنائيتين قادمتين من الكويت، على الأولى 190 مصريا، بينما وصل على الثانية 160 مصريا كانوا عالقين هناك وتم إنهاء إجراءات وصولهم وقام أطباء الحجر الصحى تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول، وتم نقل جميع الركاب القادمين إلى مناطق العزل المخصصة لعزلهم لمدة 14 يوما، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد .

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوى، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .