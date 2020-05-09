أخبار مصر | برلمانية: تطاول صفاء الهاشم على وزيرة الهجرة مهاترات لا تستحق الرد

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برلمانية: تطاول صفاء الهاشم على وزيرة الهجرة مهاترات لا تستحق الرد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استنكرت مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوي العاملة، التصريحات الصادرة من النائبة الكويتية صفاء الهاشم، مشيرة إلى أنها لا تعبر عن الشعب الكويتي من قريب أو بعيد، فالدولة المصرية تجمعها أواصر وعلاقات تاريخية وثقافية طيبة ولن تؤثر هذه التصريحات الصادرة من شخصية غير مسئولة وتسىء للبرلمان التركي.

ولفتت عطوة في بيان، مساء اليوم السبت، أن هذه النائبة تتعمد الإساءة باستمرار للدولة المصرية وقياداتها، وآخرها تطاولها على وزيرة الهجرة، وتوجيه اتهام لها بالتقصير في عودة المصريين المتواجدين بالكويت، موضحة أن الوزيرة قامت بتحركات مكوكية لعودة المصريين من مختلف الدول في وقت واحد، وأنهت إجراءات العودة سريعا، وتوعدت بعودة جميع المصريين قبل عيد الفطر.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن تحركات القيادة السياسية وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي من قِبل الحكومة سيكون هو الرد البالغ لتلك النائبة، فالدولة المصرية ليس لديها وقت للرد على مثل هذا المهاترات والادعاءات.

يذكر أن النائبة صفاء الهاشم واصلت مسلسل الإساءات المتكررة ضد الدولة المصرية وذلك في تصريحات نشرتها صحيفة الرأي الكويتية.

Advertisements

وقالت صفاء الهاشم للسفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، “هل أنتِ عاجزة عن وضع خطة إجلاء لمواطنيك في الخارج والإعلان عنها؟ ولماذا لا تقومين بمسؤولياتك في تطمين الجالية وبث روح التفاؤل أم أن تصريحاتك يفهم منها (اعذرونا يا عمالة والأولوية مش ليكم! ‏الأولوية لمن هم في جزر بالي والمالديف والفنانين!)”.

وأضافت الهاشم: “يا وزيرة الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج ‏سبق وأن تغنيت بأن كرامة المصري المغترب خط أحمر، وهنا أرد عليك بكل هدوء بأن صحة المواطن المصري ولم شمله مع عائلته وتطمينه بخطة إجلائه هي أشد أنواع الكرامة والخطوط الحمراء، كوني معه بالسراء وبالضراء!”.

وتأتي تصريحات الهاشم على الرغم من تأكيد وزيرة الهجرة للجالية المصرية في دول الخليج وخاصة الكويت وأن الأولوية في المرحلة المقبلة ستكون للمصريين بهذه المنطقة، وقد شهدت الفترة القليلة الماضية حصر كافة المطالب والاستغاثات للحالات الراغبة في العودة لمصر والعمل على وضع خطة محكمة لعودة أكبر عدد ممكن من شرائح العالقين والحالات الإنسانية، ومنتهي ومخالفي الإقامة، وكذلك منتهي العقود.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن اللجنة الوطنية المشكلة لمتابعة موقف المصريين العالقين بالخارج برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تضع نصب أعينها كافة شرائح المصريين بالخارج دون أية تفرقة من أي نوع، ويتم العمل من خلال جدول زمني ومعايير واضحة لعودة المصريين العالقين بالخارج وخلال هذه المرحلة اعتمدت على إعطاء الأولوية لمن تنطبق عليه شروط العالق.

كما أوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الوزراء لا تفرق بين المصريين بالخارج فالكل سواء، لكن لابد علينا أن نراعي مواقف كافة العالقين في كل دول العالم دون استثناء، فإن الوضع الحالي يحتم علينا النظر لكافة معطيات ومستجدات الموقف الخارجي والداخلي، في ظل هذه الظروف الطارئة التي تتطلب منا جميعا الوقوف جنبا إلى جنب حتى نعبر هذه المرحلة.