أخبار مصر | أبرزهم "عيد والأسواني ".. 6 رسائل من "شباب الصحفيين" إلى الخونة بالخارج

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أبرزهم "عيد والأسواني ".. 6 رسائل من "شباب الصحفيين" إلى الخونة بالخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت جبهة شباب الصحفيين، إن هناك خونة في الخارج يسعون لتشويه صورة مصر، ويطالبون بالإفراج عن القتلة، من خلال شعارات النضال الوهمي، أبرزهم جمال عيد وعلاء الأسواني.

ووجهت الجبهة، رسائل إلى العملاء والخونة والمتآمرين على البلاد أمثال "جمال عيد وخالد علي وبهي الدين حسن وليلي سويف وعلاء الأسواني"، مؤكدة أن هذه الشرذمة الضالة تسعى بكل قوة لتشويه مصر وتصدير صورة غير حقيقية عن الأوضاع المستقرة في البلاد، مشيرة إلى أنه كلما زادت أكاذيب فرقة العمالة كلما نتأكد أن الدولة تسير في الطريق الصحيح لأنهم يبحثون دوما عن تحقيق مصالح شخصية وتنفيذ أجندات لدول كارهة لتقدم مصر ونهضتها بعيدا عن المصلحة العليا للبلاد.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: إن هذه الأشكال الضالة تطالب بالإفراج عن كل المحبوسين وهذا معناه أن من يخطئ أو يرتكب جريمة لا يحاسب بالقانون، "وتخيلوا لو هذا حدث ماذا سيكون المجتمع طبعا سيتحول إلى غابة فهم يريدون الناس اللي على أشكالهم يخربون ويهدمون استقرار الدولة ويدمرون ويقتلون ونخلي سبيلهم عادي في إطار سعيهم المستمر لنشر الفوضى في البلاد من خلال دكاكين وكيانات وهمية يتم استخدامها لجمع الأموال من الدول المعادية لمصر".

وأضاف طوالة: "أن جمال عيد ناشط السبوبة يتاجر بشعارات النضال الوهمي وظل يمارس هوايتة المفضلة في الكذب والفبركة والسؤال الذي لم يسألة عيد إلى نفسة حتى الآن منظرك أية أمام أولادك وأحفادك لم يكبروا ويعرفوا انهم نشأوا في بيت خائن، أين حمرة الخجل يا "دوكو".

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وقال إن الرسالة الثانية إلى المتحرش الكبير خالد علي اللي عمال يحرض الناس شمال ويمين لتقديم بلاغات في النيابة يقولوا إن في ناس تعرضوا للظلم ويجدوا معاملة غير لائقة أو المطالبة بإخلاء سبيلهم، مضيفا: "هل نسيت يا خالد إنك أول الناس اللي متعرفش حاجة عن احترام القانون والدليل على كدة عدم قراءتك للقضايا اللي الناس دي متهمة فيها وطبعا لازم نفكر الناس تاني بواقعة التحرش واستخدام أصابعك بطريقة غير لائقة".

وأوضح طوالة أن الرسالة الثالثة إلى علاء الأسواني المأسوف على عمرة الذي يصدعنا من الخارج عشان يتكلم عن شادي حبش اللي مات وهو بيحاول يسكر، متابعا: "ويقول الكاتب الشاذ إن شادي مات من الاكتئاب والمعاملة السيئة وطبعا دة كلام من وحي خيالة المريض اللي بيستمدة من رواياتة الفاشلة".

وأشار رئيس الجبهة، إلى أن الرسالة الرابعة إلى نجاد البرعي ما هي مصلحتك في مطالبتك بالإفراج عن القتلة والإرهابيين والسارقين في هذا التوقيت.

وأضاف طوالة أن "هذه الشلة يجمعها شيئ واحد وهو أنهم مش قادرين يشوفوا البلد دي مستقرة أو متقدمة لأن دة معناه ببساطة أنهم مش هيعرفوا يسترزقوا من الدكاكين الوهمية التي يعملون فيها كما أننا لم نرى أبدا أحدا من هذه الشلة قام بنعي شهيد أو أشاد بجهود المخلصين في الحفاظ على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه وحالة الاستقرار التي تعيشها البلاد".

ووجهت الجبهة رسالة أخيرة من الشعب المصري العظيم المؤمن بالرسائل الوطنية للدولة المصرية والمقدر جيدا لحجم التحديات الجسام التي تواجهها مصر إلى هؤلاء الشلة: "أفيقوا العالم كلة بيتشكل من جديد وخلوا بالكم اللي مشغلينكم مصالحهم بتتغير ولا يبقوا على أحد وبكرة هتاخدوا فوق رؤوسكم".