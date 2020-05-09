أخبار مصر | برلمانية عن تصريحات النائبة الكويتية صفاء الهاشم: تستهدف إثارة البلبلة

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برلمانية عن تصريحات النائبة الكويتية صفاء الهاشم: تستهدف إثارة البلبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، إن تصريحات النائبة الكويتية، صفاء الهاشم، ضد وزيرة الهجرة، وتطاولها المستمر بالإساءة للسلطات المصرية وانتقادها الدائم لتحركات القيادة السياسية المصرية، أمر مرفوض، ونابع من شخصية تجهل المعرفة بالدولة المصرية وقيادتها وشعبها، وتتطاول دون استناد لمعلومات أو حقائق، بل تعتمد على الشو الإعلامي وإثارة البلبلة.

وأضافت عبدالحليم في بيان، مساء اليوم السبت، أن القيادة السياسية وكافة الوزراء برعاية الرئيس السيسي جادين في عودة المصريين في الخارج، لافتة أن وزيرة الهجرة تعمل على استكمال إجراءات عودتهم من مختلف الدول في وقت واحد، فالدولة لا تفرق بين مصري في الكويت أو في المالديف، فالجميع مصريون وحقهم عودتهم لوطنهم بسلام، لا سيما في كل الظروف التي تشهدها دول العالم.

وتوجهت عضو مجلس النواب، بالشكر للسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة لمساعيها وتواصلها المستمر مع كافة المصريين والاطمئنان على أحوالهم وتوفير سبل معيشة لهم لحين انتهاء إجراءات عودتهم.

يذكر أن النائبة صفاء الهاشم واصلت مسلسل الإساءات المتكررة ضد الدولة المصرية وذلك في تصريحات نشرتها صحيفة “الراي” الكويتية.

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وقالت صفاء الهاشم للسفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، “هل أنتِ عاجزة عن وضع خطة إجلاء لمواطنيك في الخارج والإعلان عنها؟ ولماذا لا تقومين بمسؤولياتك في تطمين الجالية وبث روح التفاؤل أم أن تصريحاتك يفهم منها (اعذرونا يا عمالة والأولوية مش ليكم! ‏الأولوية لمن هم في جزر بالي والمالديف والفنانين!)”.

وأضافت الهاشم: “يا وزيرة الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج ‏سبق وأن تغنيت بأن كرامة المصري المغترب خط أحمر، وهنا أرد عليك بكل هدوء بأن صحة المواطن المصري ولم شمله مع عائلته وتطمينه بخطة إجلائه هي أشد أنواع الكرامة والخطوط الحمراء، كوني معه بالسراء وبالضراء!”.

وتأتي تصريحات الهاشم على الرغم من تأكيد وزيرة الهجرة للجالية المصرية في دول الخليج وخاصة الكويت وأن الأولوية في المرحلة المقبلة ستكون للمصريين بهذه المنطقة، وقد شهدت الفترة القليلة الماضية حصر كافة المطالب والاستغاثات للحالات الراغبة في العودة لمصر والعمل على وضع خطة محكمة لعودة أكبر عدد ممكن من شرائح العالقين والحالات الإنسانية، ومنتهي ومخالفي الإقامة، وكذلك منتهي العقود.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن اللجنة الوطنية المشكلة لمتابعة موقف المصريين العالقين بالخارج برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تضع نصب أعينها كافة شرائح المصريين بالخارج دون أية تفرقة من أي نوع، ويتم العمل من خلال جدول زمني ومعايير واضحة لعودة المصريين العالقين بالخارج وخلال هذه المرحلة اعتمدت على إعطاء الأولوية لمن تنطبق عليه شروط العالق.

كما أوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الوزراء لا تفرق بين المصريين بالخارج فالكل سواء، لكن لابد علينا أن نراعي مواقف كافة العالقين في كل دول العالم دون استثناء، فإن الوضع الحالي يحتم علينا النظر لكافة معطيات ومستجدات الموقف الخارجي والداخلي، في ظل هذه الظروف الطارئة التي تتطلب منا جميعا الوقوف جنبا إلى جنب حتى نعبر هذه المرحلة.