شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة أشمون يتفقد قرية شنشور بعد عزلها بالكامل لمدة أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور أحمد القزاز رئيس مركز ومدينة أشمون، بمحافظة المنوفية، بجولة ميدانية تفقدية لقرية شنشور، التي تم حظر التجوال الكامل فيها، بعد وفاة 3 أشخاص وظهور 15 حالة مصابة بفيروس كورونا داخل القرية.

وتابع القزاز الالتزام بتعليمات العزل المنزلي بالتعاون مع الشرطة والعمد ومشايخ البلد، وعقد حوار مع مجموعة من الأهالي والشباب المتعاونين للتوعية واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

كما قام القزاز بالمرور والمتابعة لحالات المخالطين وتم الاطمئنان عليهم، والتأكد من التزامهم بالعزل المنزلي.