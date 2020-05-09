شكرا لقرائتكم خبر عن «ربنا يحبب فيك خلقه».. السيسي في حوار مع سيدتين بمصر القديمة: «مش عايزين حاجة؟» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء تفقده عدد من المشروعات القومية بالقاهرة، اليوم السبت، مع عدد من المواطنين الذين تصادف وجودهم أثناء جولته، حيث حرص على تحيتهم والاستماع إليهم.

وقالت إحدى السيدات عندما شاهدت السيسي: «إحنا مش مصدقين والله»، وبادرها الرئيس قائلا: «أنا سعيد أني بشوفكم»، وسألها «مش عايزة أي حاجة؟» لتجيبه السيدة: «كفاية مقابلتك».

ووجهت سيدة أخرى حديثها إلى الرئيس السيسي قائلة: «ربنا ينصرك دايما ويحبب فيك الخلق»، ليبادرها الرئيس السيسي بالتحية.

وقام الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم بجولة تفقدية لبعض المشروعات القومية بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الجولة شملت منطقة محور الحضارات بمشروع التطوير الشامل لمنطقة بحيرة عين الصيرة التاريخية ومحيط متحف الحضارة بمصر القديمة والذي يهدف إلى استعادة الوجه الحضارى للمنطقة وتحويلها إلى مقصد سياحى متطور والارتقاء بمستواها المعمارى والخدمى.

كما تفقد الرئيس شبكة الكباري التي تم إنشاؤها لربط تلك المنطقة بالمحاور والطرق الرئيسية للعاصمة لتسهيل حركة المرور.

وقد قام الرئيس ايضا بتفقد مشروعات تطوير محاور شرق القاهرة بكل من مدينة نصر ومصر الجديدة والرحاب، وقد تحدث الرئيس مع المهندسين والعاملين بتلك المشروعات بشأن ضرورة التشديد على تطبيق اجراءات الوقاية الصحية لضمان سلامة العمالة بمواقع الإنشاء.

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