شكرا لقرائتكم خبر عن تشاجروا بسبب «بطيخة قرعة» فوقعوا في الحظر.. تفاصيل 20 ساعة داخل نيابة إيتاي البارود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت مشاجرة بين شخصين في مركز إيتاي البارود بالبحيرة بسبب «بطيخة قرعة»، وتدخلت زوجة المشتري وشقيقة البائع، وحدثت إصابات في بعضهم، وحرر كل طرف محضرًا ضد الآخر، وتدخل أهل الخير للصُلح بعد أخذ ضمانات على الطرفين، لكن الشرطة حررت لهما محضرًا بمخالفة قرار حظر التجوال.

استمرت الواقعة نحو 20 ساعة مساء الخميس وصباح الجمعة، وتولى أحمد حبيب، مدير نيابة إيتاى البارود، التحقيقات في البلاغ المحرر من مركز شرطة إيتاى البارود برقم ٢٣١ لسنة ٢٠٢٠ جنح أمن دولة طوارئ إيتاي البارود، بكسر حظر التجول، تحت إشراف المستشار أسامة فودة، رئيس نيابة إيتاى البارود الجزئية.

واشترطت النيابة لإخلاء سبيل «محمد .خ» وزوجته «شيماء .س» و«محمد .أ» وشقيقته «حنان» دفع مبلغ 500 جنيه لكل منهم كضمان مالى على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بكسر حظر التجول، مع قبول التصالح في الواقعة الأصلية «البطيخة»، على أن يتم إعادة العرض على النيابة العامة في حالة عدم السداد.

تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد أحمد البنا، مأمور مركز شرطة إيتاى البارود بقيام الطرفين بالتعدى على بعضهما، وتوصلت تحريات الرائد إسلام السعدنى، رئيس مباحث المركز، إلى وقوع مشاجرة بين الطرفين بسبب «بطيخة»، ورغم تصالح الطرفين، لكن واقعة كسر حظر التجوال لم تسقط.

ويقول محمد حمادة، محامى «محمد .خ» وزوجته، إن «أهل الخير» تدخلوا للصلح بين الطرفين بعد تحرير محاضر ضد بعضهما، ولكن اتضح أنهم ذهبوا إلى مركز شرطة إيتاى بعد سريان حظر التجوال، وبعد نجاح الوسطاء في إقناع الطرفين بالتنازل عن المحضرين والاحتكام إلى جلسة عرفية، ألزمتهم النيابة بدفع غرامة مخالفة حظر التجوال.

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