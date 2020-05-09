شكرا لقرائتكم خبر عن صبري فواز: شخصيتي في «كلمني شكرًا» تشبهني لأن «عيني زايغة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان صبرى فواز، إن فيلم «سوق الجمعة» عمل جماعي، وليس صحيحًا إنى كنت أريد أن أكون البطل الأول به، ولكن اسم عمرو عبدالجليل وضع الأول، لأنه أقدم من يفي الفيلم وهذا حقه، كما أنه يسبقنى، فحينما كنت طالب في المعهد، كان يقدم فيلم من بطولته مع يوسف شاهين.

وأضاف فواز، لبرنامج شيخ الحارة مع إيناس الدغيدى، على قناة القاهرة والناس، «الراجل أبوعين زايغة في كلمنى شكرا فيه مني، وتابع ساخرا: «أنا عينى زايغة».

وعن علاقته بالسوشيال ميديا، قال «فواز»: «أنا حاد جدا على السوشيال ميديا لأنه في ناس بتدخل الأمور في بعضها، إذا قولت رأى في ناس بتتخانق، وأنا مش بحب أجمل نفسى، بحب أكون على طبيعتى».

وأردف فواز: «أكتر ممثل بيقنعي سيد رجب، وأعتقد في ظروف متشابه بينا، منها أننا ظهرنا متأخر بعض الوقت، واحنا الاتنين اشتغلنا مسرح، وأتمنى تقديم السيرة الذاتية لأحمد فؤاد نجم، لأنه شخصية غنية في التمثيل، وأعرف أجيبه لأني عاشرته».