شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمى يعلن عن جائزة "لوريال - يونسكو" للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – الكسو – ايسيسكو)، عن إطلاق جائزة اليونسكو (لوريال - يونسكو 2020 – 2021) للسيدات، في مجال العلوم، والتي تخصص هذا العام للعلوم الفيزيائية والرياضيات وعلوم الحاسب الآلي، والخاصة بإبداع المرأة وإنجازاتها البارزة في التقدم العلمي في مجال العلوم.

ووأضح: تستهدف الجائزة تعزيز دور المرأة في مجال العلوم، ومكافأة الشخصيات العلمية المتميزة، حيث تبلغ قيمة الجائزة 100000 يورو.

ومن شروط الجائزة أن تتضمن الأوراق المطلوبة باللغة الإنجليزية وهي:

- السيرة الذاتية الخاصة بالمرشحة.

- شرح مختصر لأهمية استحقاق المرشحة للجائزة (200 – 400 كلمة).

- قائمة من المنشورات وبراءات الاختراع بادئة بالأحدث.

Advertisements

- أهم (10) مطبوعات صادرة للمرشحة مرتبة طبقاً للأهمية مع شرح موجز لأهميتها (أقل من 150 كلمة)

- 3 – 5 خطابات توصية من علماء متميزين من جهات مختلفة

علماً بأن المتقدمات للترشيح يمكنهم التسجيل مباشرة على الموقع الإلكتروني:

https://www.forwomeninscience.com/fr/awards

وموافاة اللجنة الوطنية بصورة على البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

[email protected]

وذلك في موعد أقصاه الأحد 31 مايو 2020 باليونسكو، حيث من المقرر أن يتم اختيار مبدىي للترشيحات في يوليو 2020, ويتم الفحص من قبل هيئة التحكيم خلال شهر سبتمبر 2020.