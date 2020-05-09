شكرا لقرائتكم خبر عن هاشتاج "صلاة من أجل الإنسانية" يتصدر قائمة الأكثر تداولا على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج #prayforhumanity "الصلاة من أجل الإنسانية" الذي أطلقته اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، للتعبير عن المشاركة ودعم المبادرة الإنسانية التي أعلنتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية يوم السبت الماضي، لجعل يوم الخميس 14 مايو يوما للدعاء والصلاة وفعل الخيرات من أجل أن يرفع الله الوباء عن البشر وأن يوفق العلماء والأطباء في الوصول إلى الدواء للقضاء على هذا الفيروس.

وتداول رواد موقع تويتر الهاشتاج للتعبير عن دعمهم لهذه المبادرة الإنسانية غير المسبوقة، كما تداول الهاشتاج شخصيات معروفة من علماء الدين ورجال السياسة والإعلاميين والشخصيات العامة ونجوم الفن والرياضة، بالإضافة إلى عدد كبير من الطلاب والجمهور العام الذي أبدى إعجابه بالمبادرة وأعلن مشاركته في هذا الحدث التاريخي.

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كانت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية قد بادرت بإعلان الخميس 14 مايو 2020 يوما للصلاة والدعاء والتقرب إلى الله لرفع الوباء وإنقاذ البشرية، وهي الدعوة التي لاقت قبولا عالميا كبيرا من القيادات الدينية والسياسية وقادة المنظمات الدولية وكبار رجال الأديان في العام، حيث بادر فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وقداسة البابا فرانسيس بإعلان تأييدهما لتلك المبادرة.

كما أعلن عدد من قادة الدول والمنظمات الدولية الكبرى تأييدهم لنداء العليا للأخوة الإنسانية، وعلى رأسهم الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد الإمارات، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، والرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والرئيس الشيشاني رمضان قديروف وغيرهم الكثير.