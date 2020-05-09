شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإفريقى يعلن مشاركته بمبادرة "الصلاة من أجل الإنسانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد الإفريقي مشاركته في المبادرة العالمية للدعاء والصلاة من أجل الإنسانية يوم الخميس المقبل 14 مايو، والتي دعت إليها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية.

وأوضحت مفوضية الاتحاد الإفريقي، أن الاتحاد الإفريقي كان قد قرر تحديد يوم 22 مايو يوما للصلاة في أفريقيا، لكنه وتضامنا مع الدعوة العالمية قرر أن يكون يوم الصلاة يوم 14 مايو، حيث سيوجه سيريل رامافوسا رئيس جنوب إفريقيا الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي رسالة في هذا اليوم.

Advertisements

يذكر أن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية كانت أصدرت بيانا دعت فيه القيادات الدينية وجموع الناس حول العالم للصلاة والصيام والدعاء من أجل الإنسانية يوم الخميس 14مايو 2020.

وأعلن قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وعدد الكبير من الشخصيات الدينية والسياسية والمجتمعية ترحيبهم ومشاركتهم في هذا الحدث العالمي.