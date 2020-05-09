صور.. المطارات تطبق إجراءات التباعد بين الركاب لتقليل مخاطر انتقال كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، تطبيق إجراءات احترازية داخل صالات السفر والوصول بمطارات الجمهورية، وذلك بوضع مسافات وتباعد بين الركاب أثناء إجراءات السفر والوصول لتقليل مخاطر انتقال العدوى بفيروس كورونا. وتضمنت الإجراءات الاحترازية توفير مسافات كافية للتباعد الاجتماعي بين مقاعد انتظار المسافرين للرحلات داخل صالات السفر بمطارات الجمهورية، بالإضافة إلي وضع لوحات إرشادية يجب علي المسافرين اتباعها للحفاظ على سلامتهم منها نظافة اليدين وارتداء الكمامة الطبية، كما شملت الإجراءات الاحترازية بالمطارات وضع علامات على أرضيات المطار للتنبيه علي المسافرين بأهمية التباعد الجسدى أثناء إنهاء إجراءات الوصول والسفر. Advertisements وتشهد المطارات المصرية استعداداث مكثفة لبدء تشغيل الطيران الداخلى تنفيذاً لقرار الحكومة بتشغيل المنشآت الفندقية بمعدل 50% اعتبارا من منتصف مايو الجارى، تنشيطا لقطاعي السياحة والطيران . وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، تنفيذ الإجراءات الاحترازية بصالات مطار القاهرة الدولي للوقاية من فيروس كورونا ،ورافقه خلال الجولة الطيار محمد منار وزير الطيران المدني ، و المهندس محمد سعيد رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وعدد من مسئولي الطيران المدني.

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