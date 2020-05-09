شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" ينظر فى شكوى طارق الشناوى ضد غادة عبد الرازق غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جمال شوقى، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اللجنة تلقت شكوى من الناقد الفنى طارق الشناوى ضد الفنانة غادة عبد الرازق يتهمها بالسب والقذف والتجريح له عبر صفحتها الشخصية.

وأضاف جمال شوقى فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن اللجنة ستنظر فى الشكوى خلال اجتماعها غدا الأحد.

وفى سياق آخر، تواصل اللجان المختصة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مراجعة وإعداد التقرير الثانى للأعمال الدرامية التى عرضت فى الأسبوع الثانى، ومن المقرر أن تعلن لجنة الدراما غدا تقرير ملاحظات الأسبوع الثانى لكافة الأعمال.

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يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أكد من قبل أن تقارير لجان الرصد والمتابعة بالمجلس رصدت انخفاضاً فى حجم الملاحظات على الأعمال الدرامية وتدنى عدد المخالفات بها.

وأضاف المجلس فى تقريره الأول، عن دراما رمضان والبرامج التى عرضت فى أول أسبوع من الشهر الكريم، أنه تزايد المساحات التى خصصتها الشاشات هذا العام للبرامج الدينية، والتى جاءت بشكل يتناسب مع الشهر الكريم وروحانياته، ويراعى الظروف التى تمر بها البلاد، حيث يتخطى نحو ربع المساحة الزمنية للبث فى بعض القنوات التابعة للتليفزيون المصرى وبعض القنوات الخاصة تتصدرها CBC، ON، DMC والحياة والمحور.

وعبر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن تقديره للجهد المبذول من جانب صناع الدراما وحرصهم الواضح على الالتزام بالمعايير الصادرة من المجلس والتى تهدف لحماية حقوق المشاهدين.

ورأى المجلس، أن هذا الأمر انعكس على أداء الشاشات خلال شهر رمضان والذى عرضت فيه أعمال درامية جديدة تليق بالمشاهدين، وعدد منها يعتبر أعمالا إبداعية راقية، مشيرا إلى أنه لذلك كانت الشاشات أكثر جذباً للمشاهدين بفضل الارتقاء بالأعمال الدرامية والتنوع فى محتواها والأفكار الجديدة التى ناقشتها ومنها ما يقدم لأول مرة على الشاشات بجرأة شديدة، ما يؤكد تجلى أجواء الفكر والإبداع التى نعيشها.