شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يطمئن على جاهزية المدن الجامعية لاستقبال العائدين من الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطمئن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على جاهزية المدن الجامعية لاستقبال المصريين العائدين من الخارج، وذلك ضمن خطة الدولة لعودة كافة العالقين بالخارج، مع التأكد من توفير كافة سبل الراحة لهم والتشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ للاطمئنان عليهم والتأكد من سلامتهم.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، استقبلت المدينة الجامعية بجامعة القاهرة، اليوم السبت، أحد أفواج المصريين القادمين من الخارج لقضاء فترة الحجر الصحى فى المدينة الجامعة بجامعة القاهرة، وذلك للاطمئنان عليهم، والتأكد من سلامتهم حيث استقبلهم دكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وتم التأكد من توفر كافة سبل الراحة لهم مع التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وتقوم المدن الجامعية، بتوفير كمامات وقفازات للوجه وجميع الأدوات اللازمه للوقاية الشخصية، بالإضافة لإعداد عيادة طبية متكاملة على مدار 24 ساعة يوميا، مع توفير المبيت اللازم للأطباء المقيمين، بجانب تزويد المدن الجامعية بالأدوية اللازمة لسرعة التعامل مع الحالات الطارئة.

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وقامت المدن الجامعية، بوضع قائمة بالإرشادات الطبية الواجب اتباعها، حيث تم وضعها على أبواب الغرف من الداخل وفى الممرات بغرض التوعية، بجانب توفير كميات وفيرة من مطهرات اليدين والصابون السائل، مع التعقيم المستمر للمبانى والغرف بشكل دوري.

وقامت جامعة القاهرة أيضا، بالاتفاق على تشغيل الكافيتريا داخل المدينة الجامعية بكامل طاقتها، كما تم توفير كميات كبيرة من المأكولات والمشروبات؛ لتوفير المزيد من الرعاية للنزلاء، بالإضافة إلى القيام بصيانة خزانات ومواسير المياه، الأبواب والنوافذ والإضاءة ومفاتيح الإنارة، مع التشديد بوجود عمال الصيانة على مدار24 ساعة يوميا، كما تم استقدام القائمين على الإشراف وشركات النظافة للحصول على مستوى لائق من النظافة.