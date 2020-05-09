فيديو.. مواطنة للرئيس السيسى: "ربنا يحبب فيك خلقه وينصرك على من يعاديك"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم السبت، جولة تفقدية لبعض المشروعات القومية بالقاهرة. وشملت الجولة منطقة محور الحضارات بمشروع التطوير الشامل لمنطقة بحيرة عين الصيرة التاريخية ومحيط متحف الحضارة بمصر القديمة والذي يهدف الي استعادة الوجه الحضارى للمنطقة وتحويلها إلى مقصد سياحى متطور والارتقاء بمستواها المعمارى والخدمى. كما تفقد الرئيس شبكة الكباري التي تم إنشاؤها لربط تلك المنطقة بالمحاور والطرق الرئيسية للعاصمة لتسهيل حركة المرور. Advertisements وتفقد الرئيس ايضا مشروعات تطوير محاور شرق القاهرة بكل من مدينة نصر ومصر الجديدة والرحاب، وتحدث الرئيس مع المهندسين والعاملين بتلك المشروعات بشأن ضرورة التشديد علي تطبيق اجراءات الوقاية الصحية لضمان سلامة العمالة بمواقع الإنشاء. كما التقي الرئيس اثناء التفقد بعدد من المواطنين التي تصادف وجودهم اثناء جولة تفقده حيث حرص علي تحيتهم والحديث معهم. وقالت مواطنتان للرئيس السيسي، خلال تفقده:"إحنا مش مصدقين والله، يا رب ينصرك دايما ويحبب فيك الخلق، وينصرك علي من يعاديك". ورد الرئيس علي المواطنتين بقوله:"أنا سعيد إن انا بشوفكم"، ثم خاطب إحداهما بقوله: "مش عايزه حاجة.. كل سنة وانتم طيبين".

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