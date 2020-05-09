شكرا لقرائتكم خبر عن مناعة الدرع.. هل انخراط المتعافين من كورونا فى المجتمع يبطء نشر العدوى؟ فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت مصطلحات جديدة أثناء بحث العلماء حول طرق لإيقاف انتشار فيروس كورونا، من بينها مناعة الدرع وهو مصطلح يختلف عن مناعة القطيع، وتقوم مناعة الدرع على خروج الأشخاص المتعافين من كورونا والذين لديهم أجسام مضادة للمجتمع لحماية باقى المجتمع، وفقا لموقع دايلي ميل، في السطور التالية نتعرف مناعة الدرع وهل يمكن أن توقف نشر العدوى بكورونا؟..

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