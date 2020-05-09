شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ سوهاج: تحسن مؤشرات الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة» بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد سامى القاضى، نائب محافظ سوهاج، على تحسن مؤشرات الموقف التنفيذي للمشروعات الإضافية المعتمدة من وزارتي التخطيط والتنمية المحلية ضمن المرحلة الأولى لمبادرة «حياة كريمة»، بإعتماد مالي قدره 102 مليون جنيه.

وأعرب نائب محافظ سوهاج – خلال ترأسه اليوم إجتماع فريق وحدة تنفيذ مشروعات المبادرة، بقاعة إجتماعات ديوان عام المحافظة- عن شكره لفريق الوحدة، ورؤساء الوحدات المحلية، ومسئولي المبادرة بالوحدات والقرى التابعة، وذلك على مجهوداتهم في متابعة إنجاز وتنفيذ المشروعات المدرجة بالقرى المستهدفة، وبخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد في المرحلة الحالية.

وأشار القاضي، إلى أن مشروعات الطرق بالمبادرة وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 95٪، ومشروعات الكهرباء وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 85%، بينما وصلت نسبة التنفيذ بمشروعات البنية التحتية وتطوير مراكز الشباب والوحدات البيطرية والوحدات الصحية إلى 65%، ووصلت نسبة التنفيذ في بعض الخدمات الأخرى من شراء حاويات قمامة وسيارات ربع نقل إلى 90%.

وكان الدكتور أحمد سامى القاضي، نائب محافظ سوهاج، قد تفقد اليوم أعمال تطوير قريتي «عزبة القاوية» و«أم دومة» بمركز ومدينة طما، ضمن خطة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث شملت الزيارة تفقد الإنتهاء من رصف الطريق الرئيسى بقرية «عزبة القاوية» بطول 5 كيلو مترات و600 متر بنسبة تنفيذ بلغت 100%، وتركيب 46 عمود إنارة، وتأهيل أسقف 40 منزلا، وتركيب 19 وصلة مياه شرب نقية، بالإضافة إلى الإنتهاء من رصف طريق داخل قرية «أم دومة» بطول بطول 2 كيلو متر بنسبة تنفيذ بلغت 100%.

نائب محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير قريتي "عزبة القاوية" و"أم دومة " بمركز طما

نائب محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير قريتي "عزبة القاوية" و"أم دومة " بمركز طما