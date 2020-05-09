شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد ٣ شركات عالمية لإصدار «تشغيل الفنادق خلال كورونا»: الرسوم 550 يورو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى مسؤولو الفنادق والقري السياحية بالبحر الأحمر، السبت، إخطارًا من غرفة المنشآت الفندقية يحدد تعاقد الفندق مع إحدى الشركات الثلاث «بريفريسك» أو «توف نورد» أو «كريستال»، وهى شركات معتمدة دولية، للقيام ببرامج الفحص والتفيش، للتأكد من توافر تطبيق المنشأة للمعايير الدولية للسلامة والصحية الغذائية والمهنية المعتمدة من مجلس الوزراء في طل أزمة فيروس كورونا، مع بدء تلقي طلبات الفنادق الراغبة في العمل خلال الفترة المقبلة، وفق للاشتراطات الصحية التي أعلنها مجلس الوزراء.

وتضمنت تفاصيل الإخطار أنه «في حالة الانتهاء من المرحلة الأولى من الفحص بنجاح وخلال ١٠ أيام من تاريخ تقديم الطلب يتم منح الفندق موافقة مبدئية للتشغيل مقابل سداد مبلغ ٢٠٠ يورو شاملة تكلفة خدمات الشركة الدولية مع تقديم تعهد كتابي من مدير الفندق بالالتزام بالضوابط العامة وما جاء بفحص الشركة المعتمدة والتعهد بالا تزيد نسب الإشغال عن ٢٥%».

كما شمل الإخطار أن «الشركة الدولية ستجري تفتيشًا دوليًا على عينة عشوائية من الفنادق بمصاحبة قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، وقسم مراقبة الجودة والتفتيش بوزارة السياحة والآثار للتأكد من التزام الفندق بالضوابط العامة التي وافق عليها مجلس الوزراء لكل منشأة، ويتم منح الفندق شهادة معتمدة من الشركة الدولية التي قامت بالفحص والتفتيش ووزارة السياحة وغرفة الفنادق وتكون صالحة لمدة عام من تاريخ الموافقة المبدئية مقابل تكلفة خدمات ٣٥٠ يورو، ويتم إجراء تفتيش دوري ربع سنوي للتأكد من التزام المنشأة».