شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الجمهورية: عمال اليومية يستحقوا الزكاة خلال الظروف الاستثنائية الحالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، بضرورة التحري في منح زكاءة الفطر والمال حتى تصل إلى مستحقيها.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، برنامج «نور النبي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الجميعات والمؤسسات الخيرية تمتلك البيانات والمعلومات حول حصر بأعداد المستحقين للزكاة وتقوم بصرف الأموال في موطنها.

وقال إن صندوق تحيا مصر قائم على منهجية علمية في جمع الأموال وفي توزيع الأموال، كشافا أنه تم إصدار فتوى في السابق بمنح صندوق تحيا مصر الزكاة بوصفه من الأمور المهمة والجائزة.

وتابع أن من ضمن المؤسسات الخيرية بيت الزكاة والصدقات المصري الذي يتبع مشيخة الأزهر الشريف ويشرف عليه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وهو محل ثقة، وهناك أيضا «مصر الخير» التي يشرف عليها الدكتور على جمعة مفتي الديار المصرية السابق، والعديد من الجميعات الخيرية محل الثقة التي تمتلك البيانات والمعلومات حول أعداد المستحقين.

وكشف أن عمال اليومية في الوقت الحالي جراء انتشار فيروس كورونا مع توقف أعمالهم توقف مصدر دخلهم، مؤكدا أن هؤلاء العمال من مستحقي الزكاة في هذه الظروف الاستثنائية، حيث تم إصدار افتاء بمنح عمال اليومية بالزكاة حتى تتحق حياة كريمة لهم.

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