شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يفتتح منشآت رياضية بالغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، يرافقهما الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، وأحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، عددا من المنشآت الرياضية، بتكلفة مليون و100 الف جنيه.

شمل الافتتاح ملعب سباعي بمركز شباب شوبر بمساحة 84 متر ×46 بتكلفة 600 ألف جنيه، إلى جانب افتتاح تطوير نادي سيجر الرياضي، على مساحة 300 متر مسطح لثلاث ادوار بتكلفة 500 ألف جنيه.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الرياضة تعتبر أحد أهم الركائز في أجندة التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، إلى جانب دورها في بناء الإنسان الذي يعتبر أهم عامل في بناء الدولة.

وأضاف «صبحي» أن هناك تنسيق مستمر مع محافظة الغربية في تقديم كافة سبل الدعم لتطوير المنشآت الرياضية بهدف استثمار طاقات الشباب وتوسيع قاعدة المنافسة لديهم .

وأكد محافظ الغربية على اهتمام القيادة السياسية بالشباب، ودعم الدولة الغير مسبوق للأنشطة الرياضية، تواكبا مع الجهد الكبير الذي تبذله وزارة الشباب والرياضة في الارتقاء بالقطاع الرياضي والعمل على تطوير كافة المنشآت الرياضية.

وأضاف «رحمي» أنه يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الشباب والرياضة بالمحافظة، ودعم المتفوقين رياضيًا في كافة الألعاب والمسابقات، مؤكدًا أن المحافظة تقدم دائمًا لهم جميع سبل الدعم والرعاية بما يضمن استمرارهم في النجاح والتميز، بما يتماشى مع توجه الدولة في الاهتمام بالشباب.

وعلي هامش الافتتاحات، قام وزير الشباب والرياضة، يرافقة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ونائبه الدكتور أحمد عطا بجولة تفقدية باستاد طنطا الرياضي، حيث قام بمعاينة الملعب الرئيسي والمقصورة الرئيسية، والمدرجات، وبعض المرافق الملحقة بالاستاد.

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كما تفقد نادي ماتريكس الرياضي، حيث استمع إلى شرح من مدير عام النادي رزق جرجس، والدي أوضح أن النادي الأكبر في منطقة الدلتا.

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية يتفقدان إستاد طنطا الرياضي

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية يتفقدان إستاد طنطا الرياضي

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية يتفقدان إستاد طنطا الرياضي

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية يتفقدان إستاد طنطا الرياضي