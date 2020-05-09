شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق جائزة «لوريال- يونسكو» للسيدات في العلوم والحاسب الآلي (الشروط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – الكسو – ايسيسكو)، إطلاق جائزة اليونسكو (لوريال- يونسكو 2020 – 2021) للسيدات، في مجال العلوم، والتي تخصص هذا العام للعلوم الفيزيائية والرياضيات وعلوم الحاسب الآلي، والخاصة بإبداع المرأة وإنجازاتها البارزة في التقدم العلمي في مجال العلوم.

وقالت الوزارة في بيان، السبت، إن الجائزة تستهدف تعزيز دور المرأة في مجال العلوم، ومكافأة الشخصيات العلمية المتميزة، حيث تبلغ قيمة الجائزة 100000 يورو، مشيرة إلى أن من شروط الجائزة أن «تتضمن الأوراق المطلوبة باللغة الإنجليزية وهي السيرة الذاتية الخاصة بالمرشحة وشرح مختصر لأهمية استحقاق المرشحة للجائزة (200 – 400 كلمة) وقائمة من المنشورات وبراءات الاختراع بادئة بالأحدث».

وأهم (10) مطبوعات صادرة للمرشحة مرتبة طبقاً للأهمية مع شرح موجز لأهميتها (أقل من 150 كلمة).

3 – 5 خطابات توصية من علماء متميزين من جهات مختلفة، علماً بأن المتقدمات للترشيح يمكنهم التسجيل مباشرة على الموقع الإلكتروني:

https://www.forwomeninscience.com/fr/awards

Advertisements