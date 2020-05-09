شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي في عين الصيرة.. الرئيس يتفقد بعض المشروعات القومية بالقاهرة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، بجولة تفقدية لبعض المشروعات القومية بالقاهرة والتقي بالمواطنين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الجولة شملت منطقة محور الحضارات بمشروع التطوير الشامل لمنطقة بحيرة عين الصيرة التاريخية، ومحيط متحف الحضارة بمصر القديمة، الذي يهدف إلى استعادة الوجه الحضارى للمنطقة وتحويلها إلى مقصد سياحى متطور والارتقاء بمستواها المعمارى والخدمى.

كما تفقد الرئيس شبكة الكباري التي تم إنشاؤها لربط تلك المنطقة بالمحاور والطرق الرئيسية للعاصمة لتسهيل حركة المرور.

وقد قام الرئيس أيضا بتفقد مشروعات تطوير محاور شرق القاهرة بكل من مدينة نصر ومصر الجديدة والرحاب، وقد تحدث الرئيس مع المهندسين والعاملين بتلك المشروعات بشأن ضرورة التشديد علي تطبيق إجراءات الوقاية الصحية لضمان سلامة العمالة بمواقع الإنشاء.

كما التقي الرئيس أثناء التفقد بعدد من المواطنين الذين تصادف وجودهم أثناء جولة تفقده حيث حرص علي تحيتهم والحديث معهم.

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