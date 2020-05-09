شكرا لقرائتكم خبر عن سفاجا تواصل تطهير وتعقيم منازل المصابين بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شددت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، على استمرار أعمال الرش والتعقيم بمنطقة سفاجا البلد ومنازل الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقالت «المغربي» إن الحملة انتهت من تعقيم كافة منازل الحالات الإيجابية، وكذلك المنازل المجاورة لمنازل الحالات المصابة.

وأضافت أن إدارة النظافة بالتنسيق مع شركة النظافة والإدارة الصحية تمكنوا من تطهير وتعقيم منازل وشوارع الحالات الإيجابية بالمدينة.

وأشارت إلى أن الوحدة المحلية للمدينة تتابع الإجراءات الوقائية واستمرار عملية الرش الوقائي والتطهير للشوارع الرئيسية والميادين والمنشآت العامة والحكومية وكافة المناطق الخدمية التي يتردد عليها عدد كبير من المواطنين، واستمرار إجراءات الكشف المبدئي والرش الوقائي للمركبات الوافدة للمدينة من المحافظات الأخرى.

وأكدت أن الوحدة المحلية لمدينة سفاجا تتولي خطة شاملة منذ بدء ظهور الفيروس بداية من تشكيل لجنة لإدارة الأزمة بالمدينة واستمرار عمل غرفة العمليات لمتابعة آخر المستجدات حول الفيروس المستجد، بالإضافة إلى تلقى شكاوى المواطنين ووضع خطة لتطهير جميع الأحياء والمنشآت والمؤسسات والحدائق والأسواق.

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