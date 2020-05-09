شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق قافلة مساعدات غذائية بالغربية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا في 18 محافطة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة الغربية، السبت، إطلاق أكبر قافلة للمساعدات الغذائية الشاملة لمؤسسة «مصر الخير»، بمشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، والدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، والدكتور عبدالهادى القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعضو مجلس النواب، وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

وأكد طارق رحمي، محافظ الغربية، حرص القيادة السياسية على توفير كافة سبل الدعم والرعاية للفئات الأكثر احتياجا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مثمنًا الدور الحيوي الذي تقوم به وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج في تقديم المساعدات للمواطنين والمتضررين من أزمة كورونا التي تشهدها البلاد.

وأعرب «رحمي» عن سعادته بإطلاق ثاني قوافل الخير بعد إطلاق القافلة الأولى من استاد القاهرة، موجهًا الشكر لوزير الشباب والرياضة على ما يقدمه من جهد لدعم منظومة الرياضة، والاهتمام بالشباب، كما أثنى على مؤسسة «مصر الخير»، مشيرًا إلى أنها «لا تألو جهدًا في تقديم سبل الدعم والرعاية للمواطنين في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد».

وفي كلمته التي ألقاها، قدم الدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، الشكر لمحافظ الغربية على حسن الاستضافة والجهد المبذول، كما قدم الشكر لوزير الشباب والرياضة لمشاركته في تقديم الخير بالتعاون مع التضامن الاجتماعي.

وأوضح الدكتور على جمعة أن القافلة تضم عدد 150 الف كرتونة مواد غذائية، سيتم توزيعها على 55 قرية في 18 محافظة على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 12 ألف ونصف كرتونة منها لمحافظة الغربية لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن انطلاق قافلة مصر الخير اليوم يأتي تأكيدا لجهود الدولة ومؤسسات المجتمع المدني تجاه أهالينا في جميع المحافظات، موضحا ان مؤسسة مصر الخير تستخدم وسائل الاتصال الحديثة لعمل قاعدة بيانات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى حتى يصل العون والمساعدة للمستحقين.

وقال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، في كلمته التي ألقاها، أنه سعيد بالمشاركة في الخير، مقدمًا الشكر للدكتور طارق رحمي، والدكتور على جمعة، معربا عن اعتزازه بقيمة هذا العمل والعطاء مع مؤسسة مصر الخير، متمنيا للجميع التوفيق والسداد.

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ووجه «صبحي» الشكر لمؤسسة مصر الخير، والتقدير للأيادي الخيرة التي تعمل ليل نهار بلا كلل على هذا الجهد المضني الذي تبذله ليس فقط لمجرد توفير وجبات الإفطار الصائمين، وإنما إدخال السعادة والطمأنينة وتعميق الإخاء والمحبة في قلوب كل مصري.

وفى ختام الفعالية، أهدى محافظ الغربية درع المحافظة للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير.

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية يطلقان قافلة مصر الخير الثانية للمساعدات الغذائية فى 18 محافظة

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية يطلقان قافلة مصر الخير الثانية للمساعدات الغذائية فى 18 محافظة

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية يطلقان قافلة مصر الخير الثانية للمساعدات الغذائية فى 18 محافظة