شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر تصديق السيسي على زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية والذي وافقت عليه مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي. كما نشرت الجريدة الرسمية قانون زيادة معاش الأجر المتغير بشأن عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من 1 / 7 / 2006، ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، والخاص بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات. العدد 19 تابع - مومن by Osama Almahdy on Scribd الوضع في مصر Advertisements

اصابات 8,964

تعافي 2,002

وفيات 514

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