شكرا لقرائتكم خبر عن ٧ شروط لاستخدام حمامات السباحة والشواطئ بالقرى السياحية (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت غرفة المنشآت الفندقية، 7 اشتراطات لفتح حمامات السباحة والشواطئ والسماح بدخولها بالفنادق والقرى السياحية مع بداية التشغيل التجريبي منتصف الشهر الجاري في إطار جهود مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

ويبدأ تشغيل الفنادق والمنتجعات في المرحلة الأولى بشكل تجريبي من 15 مايو المقبل بنسبة إشغال حد أقصى 25%.

وشملت الشروط الخاصة بالشواطئ وحمامات السباحة «توافر خدمات حمامات السباحة والشواطئ للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد الصيانة، والتطهير المناسبين لحمامات السباحة بشكل منتظم، واستخدام أقصى نسب تركيز للكلور (5 مجم/ لتر) والبرومين (10مجم/ لتر) مسموح بها لوقف وقتل فيروس كورونا، وتطهير المنطقة المُحيطة بالشاطئ وحمامات السباحة وتشمل الطاولات والأسطح والكراسي والاستلقاء للتشمس والأدوات، بعد استخدام كل نزيل وكذلك بعد انتهاء وقت التشغيل».

كما تضمنت الشروط «ترك مسافة لا تقل عن مترين بين كراسي الاستلقاء للتشمس، وتسليم الفوط المستخدمة على الشاطئ في الغرف لتقليل التلامس مع الأشخاص، وتقليل الأنشطة الترفيهية على الشواطئ وعلى حمامات السباحة».

وفي حالة اكتشاف حالة إيجابية بين أحد النزلاء، يتم إخطار وزارة الصحة والسكان فورًا للتنسيق بشأن عزل الحالة في الأماكن المخصصة لذلك بالمستشفيات أو الفندق على حسب الحالة، وفقًا لما تقرره وزارة الصحة والسكان والإعلان على موقع الفندق عن الاشتراطات لاطلاع النزيل عليها قبل الوصول للفندق للتعرف عليها والالتزام بها.

فيما واصلت غرفة المنشآت الفندقية تلقي طلبات إعادة التشغيل من مسؤولي القرى السياحية بالبحر الأحمر طبقًا لقرار مجلس الوزراء بفتح الفنادق منتصف مايو بنسبة إشغالات ٢٥٪ .

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