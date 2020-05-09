شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: ارتفاع أعداد المتعافين من كورونا إلى ٨٩ من أبناء المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقي الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تقرير بتعافي 8 حالات جديدة من أبناء بني سويف من فيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 89 حالة الذين خرجوا من مستشفى العزل بعد تماثلهم للشفاء من الفيروس وتحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية، بعد حصولهم على الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة،وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وهنأ محافظ بني سويف، المتعافين من الفيروس من أبناء المحافظة وكل المصريين،.متمنيا لهم دوام الصحة والعافية، ووجه محافظ بني سويف تحية إعزاز وتقدير وشكر لكل العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة بقيادة الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة، الذين هم في مقدمة أبطال وجنود هذه المرحلة الفارقة، فهم يمثلون خط الدفاع الأول في مجابهة تلك الأزمة.