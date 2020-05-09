شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: نصف الـ495 حالة المصابين أمس لم تظهر عليهم أعراض كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه على الرغم من تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا إلا أن عدد الوفيات تراجع بشكل ملحوظ.

وأضافت زايد خلال لقاء مع قناة إكسترا نيوز، اليوم السبت، إن ارتفاع الإصابات جاء بسبب عدم اتخاذ المخالطين للمصابين لإجراءات الوقاية والعزل، مشيرة إلى أن الدولة تبذل مجهودًا كبيرًا وتقدم كل ما لديها ونظامها الصحي من أفضل الأنظمة التي واجهت الفيروس في العالم.

وأردفت وزيرة الصحة خلال تفقدها لمستشفى حميات الإسكندرية من أجل رفع كفائتها لدخولها ضمن 35 مستشفى حميات لآخرى ضمن مستشفيات العزل الصحي، إن تحويل أي مستشفى لمستشفى سواء فرز أو عزل يتطلب وجود إمكانات معينة بالمكان، ويجب على الناس اتخاذ إجراءات التباعد الاجتماعي والعزل.

وأشارت زايد إلى أن نصف أعداد المصابين الـ495 المعلن عنهم بالأمس لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس، والنصف الآخر يعانون من أعراض بسيطة، لافتة إلى عدم التزام المخالطين بالعزل الصحي.

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