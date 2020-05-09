شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تسليم «الأبحاث» إلكترونيا وورقيًا.. وطلاب «أولى ثانوي» يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ طلاب صفوف النقل تسليم المشروعات البحثية البديلة عن امتحانات نهاية العام الدراسي، السبت، الكترونيا عبر منصة ادمودو، وورقيا بالمدارس.

واستقبلت المدارس أولياء أمور الطلاب بالمطهرات والكمامات وارتداء الجوانتي، وتحديد مسافات للتباعد منعا للتكدس.

وانتظمت عملية تسليم الأبحاث وفقا للجدول المعلن بالمدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية وكذلك مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، واستلم أولياء الأمور إيصال من المدرسة بتسليم الأبحاث.

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة خصصت ارقام تليفونات للدعم الفني والإبلاغ عن المخالفات التي ترتكبها المدارس بخصوص موضوع تسليم المشروعات البحثية.

وقال وزير التربية والتعليم، أنه للابلاغ عن أي مخالفات لابد من الاتصال بالارقام التالية :

01029686337، 01113326412، 01122002816، 01025224111، 01016469475، 01028252398، 01092553215، 01227086089، 01226014787

ونشر شوقي رسالة صوتية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قبل ساعات من بدء تسليم المشروعات البحثية.

و قال أنه بالنسبة للطلاب الذين سيضطرون لتسليم أبحاثهم ورقيا، فالوزارة وضعت لهم جدول مواعيد للتسليم في المدارس، منعا للتجمعات والازدحام.

وأضاف أنه لابد من الالتزام بالجدول، مشيرا إلى أنه السبت سيتم تسليم أبحاث الصفين الثالث الابتدائي والأول والاعدادي، وبالتالي لو ذهب طلاب أي صفوف أخرى مخالفة لذلك لن يتم قبول ابحاثهم وسيكون هناك زحام «على الفاضي».

وأوضح أنه لا داعي للاستعجال فهناك أسبوع كامل لتسليم الأبحاث، وسيكون هناك يوم لمن تخلف عن الحضور في يومه.

أما عن تسليم الابحاث الالكترونية، فقد أكد وزير التربية والتعليم أن المسجلين على منصة ادمودو حوالي 8 مليون، وقال: «نحن نناشد هؤلاء الطلاب ألا يدخلوا على المنصة في وقت واحد، فالتسليم يمكن ان يتم في أي وقت طوال المهلة المحددة من 9 مايو حتى 16 مايو».

وفي سياق أخر، أدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية إلكترونيا بواسطة أجهزة التابلت من المنزل.

وأدي طلاب المجموعة الأولى الامتحان في الفترة ما بين الساعة ٩ صباحا حتى ١٢ ظهراً بمحافظات «القاهرة ،الجيزة ،الإسكندرية ،أسيوط ،كفر الشيخ ،قنا، الفيوم، ،دمياط ،الإسماعيلية ،أسوان ،بورسعيد ،شمال سيناء ،الوادي الجديد ،جنوب سيناء».

وتداولت صفحات الغش الالكتروني صورا لعدد من أسئلة الامتحان ،فيما شكلت وزارة التربية والتعليم غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحان وحل أي مشكلات قد تطرأ سواء تقنية أو بشرية.

وعبر الطلاب عن سعادتهم لسهولة الامتحان مؤكدين أن الامتحان بسيط ومباشر وفي مستوي الطالب المتوسط.

ويؤدي طلاب المجموعة الثانية- الفترة ما بين الساعة ١٢ ظهراً حتى ٣ عصراً بمحافظات «الشرقية، الدقهلية، القليوبية، الغربية، المنوفية، البحيرة، المنيا، سوهاج، بني سويف، الأقصر، السويس، البحر الأحمر، مطروح» .

وأكدت غرفة عمليات التعليم، أن منصة الامتحان تعمل بكفاءة عالية مع طلاب الصف الأول الثانوي أثناء سير امتحان اللغة الثانية الذي يتم بشكل إلكتروني من المنازل منذ التاسعة صباحا.

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وأوضحت غرفة عمليات التعليم، أنه لم يتم رصد أي شكاوى تقنية أو حتى شكاوى من صعوبة الأسئلة حتى هذه اللحظة، والأمور تسير على ما يرام.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يمكن لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي، أداء الامتحانات الالكترونية، من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة، ويحتسب وقت الامتحان للطالب من لحظة فتح الامتحان الكترونيا وحتي انتهاء الوقت المخصص للمادة.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر https://stream.moe.gov.eg/

ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

من جانبه، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن أي طالب بالصفين الأول والثاني الثانوي، سيمتنع عن دخول الامتحانات الإلكترونية أو لم يجتزها، سيكون له امتحان دور ثان قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وحذر شوقي من أي محاولات للغش الجماعي، مؤكدا أن حالات الغش الجماعي والاجابات المتطابقة ستنال عقابا شديدا.

وأضاف أن الفترات الزمنية المحددة للدخول على منصة الامتحان لكل محافظة، هي الفترة المتاح أثنائها الدخول على الامتحان من كل محافظة، ويبدأ زمن الامتحان منذ بدء الدخول عليه

وأعلن الوزير رابط تسجيل الحضور لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي.

وأكد شوقي في تصريحات عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه يتعين على الطالب تسجيل الحضور بعد الانتهاء من كل امتحان، وتسجيل أي شكوى إن وجدت ،على أن يكون تسجيل الحضور في أي وقت بعد كل إمتحان ،وذلك من خلال الرابط التالي:

https://thaneduone.emis.gov.eg/attendcomplain/

بدء تسليم المشروعات البحثية الإلكترونية والورقية بالمدارس

بدء تسليم المشروعات البحثية الإلكترونية والورقية بالمدارس

بدء تسليم المشروعات البحثية الإلكترونية والورقية بالمدارس

بدء تسليم المشروعات البحثية الإلكترونية والورقية بالمدارس

بدء تسليم المشروعات البحثية الإلكترونية والورقية بالمدارس

بدء تسليم المشروعات البحثية الإلكترونية والورقية بالمدارس