شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: إزالة 140 ألفا و 286 إزالة لتعديات على الترع منذ يناير 2015 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس طارق عواد رئيس قطاع الرى عن تنفيذ القطاع عددا من حملات الإزالة بمختلف المحافظات وذلك خلال الاسبوع الاول من مايو، و أسفرت عن تنفيذ 62 إزالة.

أوضح عوّاد فى بيان صحفي أن الإزاحات شملت 13 ازالة بمحافظة المنوفية و 47 ازالة بمحافظة الجيزة و 2 ازالة بمحافظة الشرقية ليكون إجمالى الازالات بقطاع الري (140 ألف و 286) إزالة، منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ النيل في يناير 2015.

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يشار إلى أن وزارة الرى تدرس خطة طموحة لتأهيل الترع المتعبة وذلك بهدف تدعيم البنية الأساسية للمجاري المائي والحفاظ على المياه المستخدمة في الري كماً ونوعاً ورفع كفاءة استخدام وحدة المياه وتحسين حالة الرى بنهايات الترع وتوصيل المياه للنهايات لري الزمامات المقررة والمناطق المتعبة وترشيد كميات المياه المستخدمة نتيجة تقليل التسرب والبخر وتقليل تكاليف الصيانة بنسبة قد تصل إلى 75% بالإضافه الى عدالة التوزيع في وصول المياه للمنتفعين على الترعة الواحدة وايضا لتحقيق أهداف الخطة القومية لترشيد المياه ووصول المياة لكافة المنتفعين .

وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف ، وتؤكد الوزارة على مضيها قدماً في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ على منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلوث .

وكان رئيس قطاع الرى قد أكد فى تصريحات سابقة له أنه تم استثمار السدة الشتوية هذا العام للانتهاء من اعمال متعددة مثل التطهيرات وتسليك التغطيات واحلال وتجديد اعمال صناعية بجميع انواعها من افمام وكباري وبدالات وقناطر حجز وهدارات وخلافة واعمال حديدية للبوابات سواء بالتغيير او الصيانة وذلك بجميع الادارات العامة للري حيث بلغت قيمة تلك الاعمال التي تمت في فترة السدة حوالي 36 مليون جنيه.