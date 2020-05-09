شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محافظة القاهرة تزيل اسطبلات الخيول الكائنة بجوار نادى الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزالت أجهزة محافظة القاهرة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة بمنطقة جسر السويس بمحيط سور نادى الشمس بميدان الألف مسكن، وذلك من خلال حملة مكبرة نفذها حى النزهة برئاسة اللواء خالد عقل.

وأوضح اللواء خال عقل رئيس حى النزهة، أن الحملة أسفرت عن إزالة 47 أسطبل للخيول، و11 مشتل متعدى عليهم من جانب المواطنين على أراضى الدولة وفرض سيادة القانون.

وأضاف رئيس حى النزهة أنه تم فرض كردون أمنى بمحيط المنطقة، لافتًا إلى أن أجمالى المخالفات التى تمت إزالتها بمحيط سور نادى الشمس تقع على مساحة 57 ألف متر مربع.

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كما واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال باستمرار تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة ، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الالكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الالكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة، كما ألزم المحافظ إدارات الديوان العام والاحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.