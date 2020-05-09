شكرا لقرائتكم خبر عن قرآن المغرب ..الشيخ وليد عبد الشافى هلال يتلو ما يتيسر من سورة البقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الشيخ وليد عبد الشافى هلال، نقيب قراء القليوبية، قرآن المغرب، اليوم عبر الخليج 365، حيث يتلو ما يتيسر من سورة البقرة.

والشيخ وليد عبد الشافى هلال، حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة على يد والده الشيخ عبد الشافى هلال، وفى كٌتاب القرية أيضًا.

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وفى حوار سابق لـ ”الخليج 365”، قال الشيخ وليد عبد الشافى هلال :" والدى هو من اكتشف موهبتى، حيث كان يسمعنى وأنا أقلده فى أداءه، وفى إحدى المرات طلب منى أن أتلو عليه ما تيسر، وهكذا أكثر من مرة وقال لى صوتك كويس ويجب أن تجود القرآن الكريم، وبالفعل جودته على يديه وأنا فى سن 17 سنة وأخذت على يديه إجازة ورش عن نافع، وكنت فى طريقى لإجازة حمزة لكن وافته المنية، وبالمناسبة كنت أذهب مع والدى لكل الحفلات التى يحيها وأنا الوحيد فى أخوتى الذى ورثة مهنة أبى".

وحول أول مرة يتلو فيها الشيخ وليد عبد الشافى أمام الجمهور قال:"كان والدي يقرأ السورة فى مسجد بالقرية وفى إحدى الأيام كان لديه قراءة السورة فى الإذاعة وكنت دائما أذهب معه لكن هذه المرة قال لى لن تأتى معى ولكن ستقرأ بدلا منى فى مسجد القرية، وقال إنه يجب أن أتشجع والجمهور يسمعك، وكنت أشعر برهبة شديدة، ومن بعدها بدأت أقرأ فى غيابه كما أنه كان قارئ السورة فى مسجد الخازندارة بشبرا لمدة 13 عاما، وخلال هذه المدة قرأت بالمسجد أكثر من 120 مرة بدلا منه فى حال انشغاله".