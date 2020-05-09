فيديو.. السيسى يتفقد بعض المشروعات القومية بالقاهرة ويلتقى المواطنين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم السبت، بجولة تفقدية لبعض المشروعات القومية بالقاهرة. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الجولة شملت منطقة محور الحضارات بمشروع التطوير الشامل لمنطقة بحيرة عين الصيرة التاريخية ومحيط متحف الحضارة بمصر القديمة والذي يهدف إلي استعادة الوجه الحضارى للمنطقة وتحويلها إلى مقصد سياحى متطور والارتقاء بمستواها المعمارى والخدمى. Advertisements كما تفقد الرئيس شبكة الكباري التي تم إنشاؤها لربط تلك المنطقة بالمحاور والطرق الرئيسية للعاصمة لتسهيل حركة المرور. وتفقد الرئيس أيضا مشروعات تطوير محاور شرق القاهرة بكل من مدينة نصر ومصر الجديدة والرحاب، وتحدث الرئيس مع المهندسين والعاملين بتلك المشروعات بشأن ضرورة التشديد علي تطبيق إجراءات الوقاية الصحية لضمان سلامة العمالة بمواقع الإنشاء. كما التقي الرئيس اثناء التفقد بعدد من المواطنين التي تصادف وجودهم أثناء جولة تفقده حيث حرص علي تحيتهم والحديث معهم.

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